اليابان : إعادة مسبار “هايابوسا-2” إلى الأرض

2020/07/15 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء اليابانية أن مسبار “هايابوسا-2” الفضائي سيعود إلى الأرض نهاية العام الجاري.وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال وزير التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، Koichi Hagiuda: “من المفترض أن يعود مسبار هايابوسا-2 إلى الأرض في السادس من ديسمبر القادم، حاملا معه عينات مأخوذة من […]

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