مؤسسة الشهداء تجري كشف دلالة على مقبرة جماعية بالرمادي

2020/07/15 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجري مؤسسة الشهداء بالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي، عملية كشف الدلالة للتحري عن موقع مقبرة جماعية في محافظة الانبار، تعود لضحايا قضوا على ايدي عصابات داعش الارهابية.وقال مدير مؤسسة الشهداء كاظم عويد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “فريقا فنيا متخصصا في دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في المؤسسة، […]

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