علماء يكتشفون نوع جديد من أسماك القرش

2020/07/15 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف العلماء نوعا جديدا من أسماك القرش في أستراليا، يستخدم زعانفه “للمشي” على أرض البحر للصيد بمهارة وتتجول أسماك القرش في أعماق قاع البحر، في المياه قبالة شمال أستراليا، ما يسهل عليها اصطياد فريستها.وبدلا من السباحة، تساعدها التقنية الجديدة على الصيد، والتي تنقلها إلى ذريتها منذ الولادة.وكان الخبراء على […]

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