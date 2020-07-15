مركز للارصاد: حجم ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي في ازدياد

2020/07/15 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن إيغور شوماكوف، رئيس مركز الأرصاد الجوية الروسي، أن مساحة جليد المحيط المتجمد الشمالي انخفضت إلى النصف مقارنة بمساحته في ثمانينيات القرن الماضي.وقال شوماكوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، يعتقد الخبراء أن تقلص مساحة الجليد، يشير إلى تغير الظروف في القطب الشمالي، وهذه التغيرات تجري على مدار السنة.ويقول، […]

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