بعد أن أغلقت التربية باب “التراكمي”.. مقترح طلابي جديد: ترقب واسع لـ”جلسة البصرة” لإنهاء “إبادة جيل”!

2020/07/15 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يصوب الاف الطلبة والاهالي في العراق انظارهم صوب جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في البصرة، بانتظار قرار ينفذ مقترحهم الجديد بشأن امتحانات السادس الاعدادي وسط ازمة وباء كورونا.وبعد أن اغلقت وزارة التربية باب المقترح الطلابي السابق بشأن اعتماد المعدل التراكمي، خرج الطلاب بمقترح جديد يعتقدون أنه الأقرب للصواب وامكانية تنفيذه، فيما يعقدون […]

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