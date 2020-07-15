2020/07/15 | 09:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، الاربعاء، عن اتفاق مع الجانب السعودي على إعادة تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية تم توقيعها بين البلدين في وقت سابق.وقال السفير العراقي لدى السعودية قحطان الجنابي، في حديث نقلته “الشرق الاوسط إن “زيارة “قريبة جداً” يُرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية”.واضاف الجنابي إنه “من المؤكد حرص دولة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريباً..



الكاظمي في السعودية لإعادة تفعيل مذكرات تفاهم بين البلدين وكالة تقدم الاخبارية.

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