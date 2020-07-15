النفط يرتفع وسط ترقب توصيات

2020/07/15 | 09:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب المستثمرون صدور تقرير مخزونات النفط الأمريكية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم

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