الوكالة الإيرانية الرسمية: الكاظمي سيزور طهران قبل الرياض وواشنطن

2020/07/15 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يعتزم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القيام بثلاث زيارات خارجية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، إن الكاظمي يعتزم القيام بثلاث زيارات خارجية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة تشمل طهران والرياض وواشنطن.

واضافت الوكالة الرسمية وفقا لمصادر رسمية وأخرى سياسية، إن زيارة طهران ستسبق زيارتي الرياض وواشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، تحدث قحطان الجنابي، السفير العراقي لدى السعودية، عن زيارة "قريبة جداً" يُرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية.

وقال الجنابي في تصريح صحفي، إنه "من المؤكد حرص دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على زيارة المملكة"، مضيفاً أن "السعودية هي من الدول الأولى التي ستكون ضمن برنامجه، وستكون في القريب العاجل".

ولفت السفير العراقي إلى أن "العلاقات العراقية - السعودية كبلدين متجاورين عربيين ومسلمين من الطبيعي أن تكون علاقات وثيقة"، مشيراً إلى "الامتداد الجغرافي والتاريخي والعشائري، إضافةً إلى المصالح المشتركة".

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بغداد اليوم- البصرة

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وقالت نصي

بغداد اليوم- متابعة

تحدث قحطان الجنابي، السفير العراقي لدى السعودية، الأربعاء، عن زيارة "قريبة جداً" يُرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية.

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