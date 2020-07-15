ظهرت نتائجه مساء أمس.. لقاح أمريكي محتمل يولد أجساماً مضادة لكورونا

2020/07/15 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أظهرت نتائج في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح أمريكي شهدت انتاج أجسام مضادة ضد مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى المشاركين، دون حدوث أعراض جانبية خطيرة.

وتقوم شركة الأدوية الأمريكية مودرنا بإنتاج اللقاح الجديد الذي يحمل اسم "إم آر ان ايه-1273"، بالمشاركة مع حكومة الولايات المتحدة.

وجرى حقن اللقاح في أجسام 45 مشارك، في الفئة العمرية 18-55، بداية من شهر آذار/مارس الماضي.



وتلقى معظم المشاركين جرعتين، والبعض جرعات أكبر.

وقال المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن النظام أدى إلى تحفيز "مستويات مرتفعة من النشاط المحايد للأجسام المضادة"، أعلى من القيم المتوسطة في العينات الواردة من المتعافين من "كوفيد-19".



وتم في نيسان/أبريل الماضي توسيع المرحلة الأولى لتشمل بالغين تجاوزوا الخامسة والخمسين، ولم يتم بعد إعلان النتائج الخاصة بتجربة اللقاح المحتمل عليهم.

وبدأت التجارب السريرية الخاصة بالمرحلة الثانية، برعاية مودرنا، أوائل شهر حزيران/يونيو الماضي، ومن المقرر تجربة اللقاح على 30 ألف مشارك في المرحلة الثالثة، النهائية، في وقت لاحق الشهر الجاري.

وقالت موردنا إن اللقاح المحتمل "آمن بشكل عام، وجيد، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار عكسية خطيرة حتى اليوم 57،" مضيفة أنها كانت مؤقتة بشكل عام، وكانت بين خفيفة ومعتدلة.

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بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 74 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اليوم الثلاثاء فحص ٣٦٥ مسحة، وسجلت ٧٤ حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم لن يستعيد "ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور"، وذلك في تصريحات مفاجئة جديدة تعبر عن القلق والخوف والإرباك من فيروس كورونا المستجد.

واتهمت المنظمة الحكومات بأنه

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء (14 تموز 2020)، تسجيل 95 حالة وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق إنه "تم فحص (15540)

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