2020/07/15 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصناعة تـزود المستشفيـات بكميـات تجـاوزت الـ ( ١٢ ) ألـف أسطوانـة و ( ٦٩ ) ألـف لتـر مـن غـاز وسائـل الأوكسجيـن الطبـي منـذ مطلـع تمـوز الحالـي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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