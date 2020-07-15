بعد الكشف عن زيارة قريبة للسعودية.. طهران “تنتفض”: الكاظمي سيزورنا قبل الرياض وواشنطن!

2020/07/15 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكدت وكالة الانباء الرسمية الايرانية “ارنا”، اليوم الاربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيستبق رحلاته إلى الرياض وواشنطن بزيارة طهران.وقالت الوكالة في تقرير تابعته “يس عراق”، إن “الكاظمي يعتزم القيام بثلاث زيارات خارجية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة تشمل طهران والرياض وواشنطن”.واضافت الوكالة الرسمية وفقا لمصادر رسمية وأخرى سياسية، […]

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