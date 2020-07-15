2020/07/15 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاربعاء، بالقاء القبض على سبعة "إرهابيين" في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة"، مبينة أن "الارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت أنه "بعد التحقيق الأولي معهم اعترفوا بقيامهم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية أيام سيطرة عصابات داعش على بعض المناطق هناك"، مشيرة الى "تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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