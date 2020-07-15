الهند تسجل نحو 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/15 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت الهند قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث اكتشفت 29.4 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 181 ألفا و936 إصابة.وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا (من حيث عدد الإصابات)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي الوباء في الهند، حتى الآن، 24309 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة الهند إن حوالي 320 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، وإن الحالات، التي تماثلت للشفاء من مرض "كوفيد-19" بلغت 592 ألفا.وفرضت الهند إجراءات العزل العام مرة أخرى على بنجالورو، مركز التكنولوجيا الحديثة في البلاد، لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يعطل جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.وستغلق السلطات مجددا دور العبادة والمواصلات العامة والمكاتب الحكومية وأغلب المتاجر في المساء، وسيلزم السكان منازلهم ولن يُسمح لهم بالخروج سوى للحصول على الاحتياجات الضرورية.

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