الجبوري: فرض سيطرة الحكومة على منفذ مندلي دفع بالإيرادات إلى خزينة الدولة

2020/07/15 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية تحسن الوضع المالي للبلاد بعد فرض السيطرة الحكومية على بعض المنافذ الحدودية.

وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري في تصريح إن فرض سلطة الدولة في منفذ مندلي واناطة ملف امنه الى قوة عسكرية خاصة بأوامر من رئيس مجلس الوزراء هي بداية لحل مشكلة معقدة منذ سنوات من اجل دفع كل الايرادات التي يحققها المنفذ الى خزينة الدولة وليس لصالح الجهات المتنفذة، مبينا أن هذه الإيرادات تعتبر أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في سد الكثير من النفقات المالية في البلاد.

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