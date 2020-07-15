البياتي: الكاظمي يصدر أمرا بترقية الساعدي ويار الله إلى رتبة فريق أول ركن

2020/07/15 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمرا ديوانيا بترقية رئيس جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي ورئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله الى رتبة فريق اول ركن.

وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، في تصريح إن الكاظمي أصدر امرا ديوانيا بترقية رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى رتبة فريق اول ركن، إضافة إلى ترقية رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله الى رتبة فريق اول ركن.

وأشار البياتي إلى أن الكاظمي أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية في الوزارة.

من جهة أخرى اكد مصدر امني ترقية الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول الى رتبة لواء.

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