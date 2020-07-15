قاسم الأعرجي يتعهد بتعزيز العلاقات مع دول الجوار والمحيط العربي والدول الإقليمية والدولية

2020/07/15 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، بتعزيز العلاقات مع دول الجوار والمحيط العربي والدول الإقليمية والدولية.

وقال الأعرجي إن مستشارية الأمن الوطني جهاز مهم وحساس ولديه الكثير من المهام داخلياً واقليمياً ودولياً في السياسة والأمن وجميع ملفات الوزارات.

الأعرجي أشار إلى العمل على انجاح الكثير من الخطط وتقديم الخدمة للمواطنين وتعزيز العلاقات بين دول الجوار والمحيط العربي والدول الاقليمية والدولية وتوضيح طبيعة الشعب العراقي، وكذلك توجهات الحكومة العراقية لإقامة علاقات متوازنة مع الجميع بما يخدم مصالح العراق وشعبه.

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