القاتل معروف والقصاص غائب في العراق

2020/07/15 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ولاء سعيد السامرائي حادثة اغتيال جديدة شهدها العراق قبل أيام أستهدفت المحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي الذي لا يخلو تقرير حول العراق واوضاعه من تحليلاته ٬بل انه ربما المرجعية الأولى...أكمل القراءة ←

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