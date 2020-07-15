سابقة برلمانية هي الأول من نوعها

2020/07/15 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في سابقة هي الأول من نوعها , رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي يصدر أمرا نيابيا يحمل الرقم 1 / 9 / 62 في 11 / 07 /...أكمل القراءة ←

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