القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين


القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين
2020/07/15 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، القاء القبض على 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته “تقدم” أنه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت “بعد …

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