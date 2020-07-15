2020/07/15 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، القاء القبض على 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.وذكرت الوكالة في بيان تلقته “تقدم” أنه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.وأضافت “بعد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين وكالة تقدم الاخبارية.

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