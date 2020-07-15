2020/07/15 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، القاء القبض على 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.
وذكرت الوكالة في بيان تلقته “تقدم” أنه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.
وأضافت “بعد …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوكالة في بيان تلقته “تقدم” أنه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.
وأضافت “بعد …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين وكالة تقدم الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).