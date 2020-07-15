2020/07/15 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح لفتة لمن يسأل كيف تخلفت أمة العرب عن باقي الأمم، الجواب بسيط فأمة اقرأ لا تقرأ، أمة العرب أقل الأمم التي تقرأ الكتب والمؤلفات، أقل الأمم بالاهتمام بالمطالعة قياساً بالشعوب والأمم الأخرى .فالإحصاءات الخاصة بالقراءة والمطالعة والصادرة من … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القراءة في الوطن العربي … مشاكل وحلول) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القراءة في الوطن العربي … مشاكل وحلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).