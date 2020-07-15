العراق يعد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية

2020/07/15 | 11:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية، مؤكدة الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ مع دو...

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