ارتفاع مصابي كورونا الى أكثر من 13.3 مليون حالة في العالم

2020/07/15 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواصل تفشي فيروس كورنا حصد مزيد من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى نحو 580 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 13.3 مليون مصاب حتى الآن.وقد حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تعد الأكثر تضررا في العالم، أرواح أكثر من 136 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 3.4 مليون مصاب.وبحسب آخر […]

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