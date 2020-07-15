الانتهازيون ومزدوجي الولاء وتغاضي القضاء

2020/07/15 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني نماذج يمين قسم الولاء للدولة التي تمنح جنسيتها – اقسم ان اكون مخلصا للجمهورية واحافظ على الدستور وقوانين الدولة – ايطاليا -اريد الحصول على الجنسية الروسية طوعا وبوعي...أكمل القراءة ←

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