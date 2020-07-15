ترامب معلقا على حظر بريطانيا لشركة هواوي: فعلت ذلك بنفسي

2020/07/15 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان مسؤولا عن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنع شركة هواوي الصينية من العمل في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في بريطانيا اعتبارا من نهاية 2027.

وأمر جونسون يوم الثلاثاء بتفكيك معدات هواوي بالكامل من شبكات الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027 مخاطرا بمواجهة غضب الصين عبر التلميح بأن أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم غير مرحب بها في الغرب.

وقال ترامب قبل الإشارة إلى حظر بريطانيا للشركة الصينية "أقنعنا الكثير من الدول، فعلت معظم ذلك بنفسي، لا تستخدموا هواوي لأننا نعتقد أنها غير آمنة وتشكل خطرا أمنيا، إنها خطر أمني كبير".

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