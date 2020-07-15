بناءً على “أوامر عليا”.. تغيير مدير منفذ مندلي الحدودي

2020/07/15 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن تغيير مدير منفذ مندلي الحدودي مع ايران.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدير منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى تم تغييره بناءً على اوامر عليا من بغداد”، لافتا الى انه “جرى تعيين بديلا عنه استلم مهامه للتو […]

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