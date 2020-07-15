المحكمة الاتحادية العليا تنعى احد مسؤوليها

2020/07/15 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نعت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أحد مسؤوليها الاداريين، مشيرة الى ان الوفاة حصلت نتيجة مرض عضال.وقالت المحكمة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تنعى معاون المدير العام بان ضياء خماس التي وافاها الاجل اثر مرض عضال”.واضاف البيان، ان “الفقيدة كانت من خيرة الموظفين امانة، نسأل الله ان يتغمدها […]

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