شاهد: محتجون غاضبون يطوقون مقر اقامة الكاظمي في البصرة خلال عقد جلسة مجلس الوزراء

2020/07/15 | 11:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نظم محتجون غاضبون في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، تظاهرة حاشدة طوقت فندق شيراتون حيث مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومكان الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، قيام محتجين غاضبين بتطويق فندق شيراتون والتراكم حوله حيث يعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة مجلس الوزراء، في البصرة، التي وصلها […]

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