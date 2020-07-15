تصريحات “نارية” من الوزير الغانمي إلى ضباط الداخلية

2020/07/15 | 11:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الضباط المقصرين في وزارته بعقوبات قاسية بين نقل إلى الحدود والإحالة على التقاعد.وقال الوزير في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”: “كل من لا يقوم بواجبه بصورة صحيحة من رتبة ملازم الى عقيد ينقل الى الحدود“. وأضاف، أن “المقصر ممن يحمل رتبة عميد سيجرد من منصبه ويحال […]

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