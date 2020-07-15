مستشار الأمن الوطني: لا نريد خلافاً مع أي دولة.. وجدولة الانسحاب الأمريكي مطلب عراقي

2020/07/15 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، الأربعاء (25 تموز 2020)، أن استقلال العراق وجدولة الانسحاب الأمريكي، مطلب عراقي، مبيناً أن البلاد لا تريد خلافاً مع أي دولة.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي، أن "استقلال العراق وجدولة الانسحاب الأمريكي من بلادنا مطلب عراقي"، مضيفاً: "لا نريد الخلاف مع أي دولة ونريد أن تكون علاقاتنا جيدة مع الجميع لما يحفظ سيادة العراق".





وأضاف: "سيكون لدينا دور رئيسي في الحوار الاستراتيجي العراقي مع أمريكا"، موضحاً، أن "هذا الحوار مع يهدف إلى جدولة انسحابها".





وأشار إلى أن "العراق له دور وموقع جغرافي مهم ومحترم من قبل دول المنطقة"، معبّراً عن "الاطمئنان والتفاؤل بأن الجميع سيتعامل بإيجابية مع العراق".

ويوم أمس، كشف مستشار الامن الوطني عن وجود خطط لتقديم الخدمة للمواطنين وتعزيز العلاقات مع دول العالم.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الأعرجي قوله، إن "مستشارية الامن الوطني جهاز مهم وحساس ولديه الكثير من المهام داخليا واقليميا ودوليا في السياسة والامن وجميع ملفات الوزارات".

واشار الى "العمل على انجاح الكثير من الخطط وتقديم الخدمة للمواطنين وتعزيز العلاقات بين دول الجوار والمحيط العربي والدول الاقليمية والدولية وتوضيح طبيعة الشعب العراقي المحب لدول العالم ،وكذلك توجهات الحكومة العراقية لإقامة علاقات متوازنة مع الجميع بما يخدم مصالح العراق وشعبه".

وكانت مستشارية الأمن الوطني، قد أعلنت، إجراء مراسم استلام وتسليم مسؤولية مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي، من قبل مستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض.

وقالت المستشارية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأعرجي عقد اجتماعاً تعريفياً بالمستشارين والمدراء حيث رحب بالحاضرين متمنياً لهم المزيد من العطاء خدمة للصالح العام وبناء العراق".

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بغداد اليوم-بغداد

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