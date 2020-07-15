المحكمة الاتحادية تنعى أحد مسؤوليها

2020/07/15 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نعت المحكمة الاتحادية العليا أحد مسؤوليها الاداريين، مشيرة الى ان الوفاة حصلت نتيجة مرض عضال. وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنعى معاون المدير العام بان ضياء خماس التي وافاها الاجل اثر مرض عضال". واضاف البيان، ان "الفقيدة كانت من خيرة الموظفين امانة، نسأل الله ان يتغمدها فسيح جناته ويلهم اهلها الصبر والسلوان".

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

أكد مديرية صحة ديالى، الاربعاء (15 تموز 2020)، تراجع اعداد الاصابات وارتفاع حالات الشفاء بفيروس كورونا خلال شهر تموز الجاري في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة محافظة ديالى، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "النسبة

بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن تمكن ملاكاتها في محافظة كركوك من ضبط خمسة متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة قيمته (5) مليارات دينار.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ف

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، العامل الرئيسي المتسبب في تراجع ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال فصل الصيف الحالي والذي هو يعتبر الأسوأ من بين السنوات الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح متلفز تابعته (بغداد الي

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