صحة ديالى: معدلات شفاء عالية وانخفاض بإصابات كورونا خلال تموز

2020/07/15 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مديرية صحة ديالى، الاربعاء (15 تموز 2020)، تراجع اعداد الاصابات وارتفاع حالات الشفاء بفيروس كو...





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