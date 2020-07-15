2020/07/15 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، قتل ارهابي وجرح اخر بكمين محكم في بساتين البوغبين بمنطقة الازري شمال العاصمة، مشيرا الى أن هذا الارهابي الثالث الذي يتم قتله خلال اسبوع.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة مه، "استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به القطعات العسكرية ومتابعة المجاميع الارهابية ووفق معلومات استخباراتية تم نصب كمين محكم من قبل الفرقة السادسة لواء 59 وابطال الحشد العشائري وقتل ارهابي فجر اليوم هو الثالث خلال هذا الاسبوع بالاضافة الى جرح ارهابي اخر".

واضافت القيادة ان "الارهابين الثلاثة الذين تم قتلهم هذا الاسبوع منهم امري مفارز وممن كانوا يهاجمون القطعات العسكرية ويستهدفون المواطنين الابرياء في مناطق شمال بغداد لاسيما في الطارمية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية تقتل ثالث 'إرهابي' شمال بغداد خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية تقتل ثالث 'إرهابي' شمال بغداد خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).