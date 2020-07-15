مجلس الوزراء يصدر قرارات في جلسته المنعقدة بمحافظة البصرة

2020/07/15 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، قرارات عدة في جلسته المنعقدة بمحافظة البصرة.

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