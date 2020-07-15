الجمعيات الفلاحية: حكومة كردستان دمرت الزراعة العراقية

2020/07/15 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اتهم رئيس الجمعيات الفلاحية جبار العصاد العبادي، الأربعاء، وزارة البلديات بالتسبب في رفع اسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه بسبب فرض المزاد من خلال العلوات، مبينا ان اقليم كردستان تسبب في تدمير القطاع الزراعي بالعراق.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة البلديات الاتحادية تفرض شروط قاسية على الفلاح بضمنها إجباره على الدخول بالمزاد العلني […]

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