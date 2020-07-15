ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الجيش الأميركي بنسبة 60%

2020/07/15 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … شهد الجيش الامريكي ارتفاعا حادا في حالات فايروس كورونا في الاسابيع الاولى من شهر تموز الجاري ، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة الى 4000 اصابة وهي زيادة بنسبة 60 بالمائة عن الاسابيع السابقة بحسب احصائيات البنتاغون.وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” عدد الحالات الايجابية للاصابة […]

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