شاهد : متظاهرون يرفعون علم “إقليم البصرة” بالتزامن مع زيارة الكاظمي

2020/07/15 | 13:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع المتظاهرون في مدينة البصرة، اليوم الأربعاء (15 تموز 2020) علم “إقليم البصرة”، في إشارة واضحة إلى مطالب المحتجين بإقامة إقليم للمحافظة، جنوبي العراق.ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، (15 تموز 2020) إلى محافظة البصرة، بعد ساعات من زيارته محافظة كربلاء.وعقب وصوله محافظة البصرة، عقد مجلس الوزراء جلسته، برئاسة رئيس مجلس […]

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