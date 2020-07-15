الطيران المدني: ننتظر تعليمات اللجنة العليا للسلامة قبل مخاطبة الدول حول استقبال العراقيين

2020/07/15 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء (15 تموز 2020)، تفاصيل إعادة فتح المطارات العراقية واستئناف الرحلات الجوية من وإلى العراق.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "سلطة الطيران المدني تنتظر تعليمات لجنة الصحة والسلامة العليا بشأن فتح المطارات واستئناف الرحلات الجوية من وإلى العراق".

وبين، أنه "بعد ذلك نبدأ بمخاطبة الدول التي تروم استقبال العراقيين بحسب الموقف الوبائي ومستجدات (كوفيد- 19) لهذه الدول".

وأضاف، أن "بروتوكول السفر المعمول به، هو أن يحصل المسافر على تأشيرة دخول من الدولة التي يروم السفر إليها، وبالتالي المواطن إذا أراد السفر لأي دولة كانت، يحتاج تأشيرة من هذه الدولة حتى يُسمح له بالدخول".

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين الماضي، استمرار تمديدها لتعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من تموز الجاري والذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد.

وأشارت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الى "استمرار عملها وتواصلها مع مختلف شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية لغرض منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بسفر مواطنينا الحاصلين على فيزا دخول للدول الأخرى والإقامة بحسب قرار رقم 74 الصادر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)".

وأكدت أن "الهدف من تمديد تعليق الرحلات الجوية هو لغرض المناقشة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص فتح المطارات امام حركة المسافرين العراقيين".

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