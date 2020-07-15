2020/07/15 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير ناحية مندلي وكالة في محافظة ديالى، مازن الخزاعي، الأربعاء (15 تموز 2020)، است...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استئناف التبادل التجاري في منفذ حدودي مع إيران بعد توقفه لأربعة أشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استئناف التبادل التجاري في منفذ حدودي مع إيران بعد توقفه لأربعة أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).