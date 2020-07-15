​بالوثيقة .. تفاصيل تشكيل المجلس العراقي – السعودي

2020/07/15 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتأليف المجلس العراقي – السعودي.وبحسب الوثائق المذيلة بتوقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي فإن المجلس يشمل التنسيق المشترك بين العراق على الصعد والمجالات كافة.يأتي هذا في وقت يعتزم فيه الكاظمي خلال الاسبوع المقبل القيام بجولة في المنطقة لزيارة عدد من الدول بينها السعودية.

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