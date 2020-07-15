2020/07/15 | 13:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق اندلع في حاوية تضم كمامات وكفوف في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 13:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع في حاوية تضم كمامات وكفوف في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع في حاوية تضم كمامات وكفوف في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).