2020/07/15 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطة الطيران: موعد استئناف الرحلات الجوية مرهون بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وكالة تقدم الاخبارية.

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