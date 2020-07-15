التربية تنفي وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة الإعدادية

2020/07/15 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، الأربعاء، وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة الإعدادية وتحذر من ضعاف النفوس الذين يبتغون اضعاف همة طلبتنا تجاه اداء الامتحانات الوزارية.وذكرت الوزارة في بيان أن “المكتب الإعلامي لوزارة التربية، ينفي ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الإعدادية، مبيناً ان الموضوع تم حسمهُ …

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