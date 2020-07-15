ضربة جديدة من خبير شهير لمنظمة الصحة العالمية

2020/07/15 | 13:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ارتكبت أخطاء" بتلك العبارة وصف الخبير الأميركي ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، تصرف منظمة الصحة العالمية حيال الجائحة التي انتشرت حول العالم منذ أشهر، مصيبة أكثر من 13 مليون انسان.

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