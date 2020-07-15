صعود العملات العالية المخاطر بدعم من آمال بشأن لقاح لكورونا والدولار يتراجع

2020/07/15 | 13:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ارتفعت معنويات المخاطرة في أسواق العملة يوم الأربعاء بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في التوصل للقاح لمرض كوفيد-19 وصعود وول ستريت يوم الثلاثاء مما دفع العملات المرتبطة بالسلع الأولية للصعود فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر.

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