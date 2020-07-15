الكاظمي يوجه من البصرة بإحالة جميع المشاريع المتلكئة في المحافظة الى المجلس الوزاري للخدمات

2020/07/15 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المجلس بإحالة جميع المشاريع المتلكئة في محافظة البصرة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر لغرض إقرارها.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة البصرة إن المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات بغية تنفيذ مطالب الشعب وتقديم الخدمات لهم من خلال العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الازمات والتحديات، مبينا أن البصرة لها مكانة خاصة في قلوب العراقيين بوابة العراق الحضارية والاقتصادية.

وأتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات الخاصة بالبصرة تضمنت الموافقة على إجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير والمباشرة بالعمل وإشراك المحافظ على اعمال المتابعة عبر لجان متخصصة، وتكليف وزارة الموارد المائية بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية، ووضع برنامج لتنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها، وتخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى المحافظة، إضافة إلى إحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية.

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