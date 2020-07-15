أهالي قضاء الجبايش يتظاهرون احتجاجا على تردي الواقع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي

2020/07/15 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات من أهالي قضاء الجبايش التابع إلى محافظة ذي قار أمام مبنى قائمّقامية القضاء احتجاجا على تردي الواقع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود فريق طبي مختص لإدارة مركز العزل الصحي.

وقال المتظاهرون إنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تنفيذ مطالبهم كون القضاء يعاني الكثير من المشاكل التي عجزت عن حلها الإدارة المحلية طيلة سبعة عشر عام.

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