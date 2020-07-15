استخبارات الداخلية تعلن إلقاء القبض على 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين

2020/07/15 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القاء القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وأكدت الوزارة في بيان القاء القبض على الارهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، مبينة أن الارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

هذا، وأوضحت الوزارة في بيانها أن الارهابيين اعترفوا بقيامهم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية أيام سيطرة عصابات داعش على بعض المناطق هناك، مشيرة الى تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.

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