2020/07/15 | 13:45 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي الديوانية يتعاقد مع اللاعبين: احمد إسماعيل وشهاب جبار وعلاء باسم ومجتبى خليل وذو الفقار علي لتمثيل فريق الكرة بالدوري الممتاز

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