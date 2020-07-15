القبض على متهم سرق اكثر من 3 ملايين دينار في كربلاء

2020/07/15 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكافحة الاجرام في محافظة كربلاء، من القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي من دور احد المواطنين، بتوجيه من محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي وبأشراف قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة أنه “بعد أن استخبر قسم مكافحة الاجرام في كربلاء بوجود حادث سرقة في حي المؤمنين بقضاء الحر …

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