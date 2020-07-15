تنفيذ أول إعدام فيدرالي في اميركا منذ 17 عاما

2020/07/15 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ 17 عاما، تم تنفيذ حكم الإعدام على المستوى الفيدرالي بحق رجل أميركي ممن ينادون بتفوق العرق الأبيض، بعد إدانته بقتل 3 أشخاص.وجاء إعدام دانيال لي، وهو الأول بين مجموعة من 4 سجناء سيتم إعدامهم لاحقا، بحقنة قاتلة في سجن تير هوت في ولاية إنديانا وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.وبحسب […]

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